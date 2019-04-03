СКА – ЦСКА: почему судьи отменили гол москвичей

На 18-й минуте четвертого матча серии финала Западной конференции СКА – ЦСКА арбитры после видеопросмотра отменили гол гостей. Шайба после рикошета от Николая Прохоркина влетела в ворота Игоря Шестеркина.

Однако причиной просмотра стал не последний эпизод. При вбросе в зону московских армейцев шайба попала в защитника СКА Владислава Гаврикова и отлетела в закругление плексигласового борта.

Закругление сделано для безопасности игроков, чтобы при попадании в борт на скорости участники матча не натыкались на угол стекла. При этом оно не является частью игрового поля. Шайба, попавшая в такое закругление, покидает площадку.​

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