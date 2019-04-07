СКА - ЦСКА. Почему отменили гол москвичей?

На 15-й минуте шестого матча финала Западной конференции СКА - ЦСКА арбитры после видеопросмотра отменили гол гостей, поскольку шайба угодила в ворота после попадания в ногу форварда ЦСКА Линдена Вея.

В пункте правил КХЛ 96.4 сказано: если атакующий полевой игрок разворачивает свой конек таким образом, чтобы направить шайбу в ворота, и шайба пересекает линию ворот в результате такого направления, то взятие ворот не засчитывается.

Вей совершал торможение и разворачивал коньки не в направлении ворот, от конька шайба залетела в сетку. По новым правилам, а ИИХФ изменила трактовки в этом плане, такие голы – при развороте конька – подлежат отмене. Во время просмотра судьи убедились, что снаряд попал форварду ЦСКА в ногу, а не в клюшку.