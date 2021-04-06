Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге состоится третий матч третьего раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии до четырех побед — 2-0 в пользу москвичей. Они добились домашних побед со счетом 3:0 и 2:0.

Следить за матчем СКА — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — ЦСКА