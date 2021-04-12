Сегодня, 12 апреля, состоится шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором СКА на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Московские армейцы ведут в серии 3-2, в случае победы команда Игоря Никитина выйдет в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинала «Авангард» — «Ак Барс» (3-2).

Самый результативный игрок ЦСКА и всего нынешнего плей-офф — форвард Константин Окулов, на счету которого 16 (5+11) очков в 16 встречах. У СКА в лидерах 19-летний нападающий Василий Подколзин, набравший 11 (6+5) очков в 15 матчах.

Подробнее об игре Подколзина в этом плей-офф можно прочитать в материале «СЭ»

Расписание всех матчей серии ЦСКА — СКА в полуфинале Кубка Гагарина можно посмотреть здесь

Следить за матчем СКА — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча СКА — ЦСКА