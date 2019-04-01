СКА – ЦСКА: команды назвали составы на третий матч в серии

ЦСКА и СКА назвали составы на третий матч финала Западной конференции. Об этом команды сообщили в своих Твиттер-аккаунтах. Встреча начнется в 19.30 (мск). Счет в серии: 2-0 в пользу москвичей.

Состав СКА:

вратари: Шестеркин, Хелльберг;

1-е звено: Гусев-Прохоркин-Барабанов-Гавриков-Рунблад;

2-е звено: Тихонов-Бывальцев-Плотников-Хафизуллин-Белов;

3-е звено: Якупов-Коскиранта-Карпов-Рукавишников-Херсли;

4-е звено: Каблуков-Мальцев-Кетов-Жук-Зуб.

Состав ЦСКА:

вратари: Сорокин, Юхансон;

1-е звено: Капризов-Вей-Григоренко-Нестеров-Блажиевский;

2-е звено: Калинин-Андронов-Хансен-Дальбек-Робинсон;

3-е звено: Мамин-Шалунов-Карнаухов-Пашнин-Марченко;

4-е звено: Слепышев-Светлаков-Телегин-Ртищев.

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