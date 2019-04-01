СКА – ЦСКА: команды назвали составы на третий матч в серии

ЦСКА и СКА назвали составы на третий матч финала Западной конференции. Об этом команды сообщили в своих Твиттер-аккаунтах. Встреча начнется в 19.30 (мск). Счет в серии: 2-0 в пользу москвичей.
Состав СКА:
вратари: Шестеркин, Хелльберг;
1-е звено: Гусев-Прохоркин-Барабанов-Гавриков-Рунблад;
2-е звено: Тихонов-Бывальцев-Плотников-Хафизуллин-Белов;
3-е звено: Якупов-Коскиранта-Карпов-Рукавишников-Херсли;
4-е звено: Каблуков-Мальцев-Кетов-Жук-Зуб.
Состав ЦСКА:
вратари: Сорокин, Юхансон;
1-е звено: Капризов-Вей-Григоренко-Нестеров-Блажиевский;
2-е звено: Калинин-Андронов-Хансен-Дальбек-Робинсон;
3-е звено: Мамин-Шалунов-Карнаухов-Пашнин-Марченко;
4-е звено: Слепышев-Светлаков-Телегин-Ртищев.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Третий матч финала Запада.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2019 г.
Вперед, наш СКА! #СКАЦСК pic.twitter.com/3hFxsddiOY
Представляем состав ЦСКА на третий матч серии финала Запада! #МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/CSWw90RgAd– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 1 апреля 2019 г.