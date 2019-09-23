СКА — ЦСКА: Кемппайнен и Кузьменко вернулись в состав хозяев
Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.30 (мск). Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
«СЭ» проведет трансляцию матча СКА — ЦСКА.
В состав СКА вернулись нападающие Андрей Кузьменко и Йоонас Кемппайнен.
Состав СКА:
вратари — Мельничук (Налимов);
1-е звено: Зубарев — Рундблад, Ткачев — Лехтеря — Плотников;
2-е звено: Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
3-е звено: Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачев;
4-е звено: Земченок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.
Состав ЦСКА:
вратари — Сорокин (Юханссон);
1-е звено: Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
2-е звено: Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
3-е звено: Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;
4-е звено: Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.
Сыграем!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 23, 2019
Вперед, наш СКА! #СКАЦСК #hcSKA pic.twitter.com/ws8vikms62
Представляем состав ЦСКА на #армейскоедерби— ХК ЦСКА Москва (@hccska) September 23, 2019
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?Стартовое вбрасывание в 19:30!
? Текстовая трансляция в наших ВК и Twitter!#ХКЦСКА #hcCSKA #мыЦСКА #ЦСКАрмия #армейцыМосквы pic.twitter.com/LM7CXCmqBL
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