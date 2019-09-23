Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.30 (мск). Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

«СЭ» проведет трансляцию матча СКА — ЦСКА.

В состав СКА вернулись нападающие Андрей Кузьменко и Йоонас Кемппайнен.

Состав СКА:

вратари — Мельничук (Налимов);

1-е звено: Зубарев — Рундблад, Ткачев — Лехтеря — Плотников;

2-е звено: Зуб — Дыбленко, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

3-е звено: Рукавишников — Галенюк, Якупов — Коскиранта — Дергачев;

4-е звено: Земченок, Подколзин — Кемппайнен — Барабанов, Кузьменко.

Состав ЦСКА:

вратари — Сорокин (Юханссон);

1-е звено: Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

2-е звено: Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

3-е звено: Романов — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Калинин;

4-е звено: Науменков, Попов — Карнаухов — Мамин.

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