СКА – ЦСКА: Дацюк вернулся в состав, Прохоркин – вне заявки

СКА объявил состав на на шестой матч финальной серии Западной конференции против ЦСКА. Нападающий питерцев Павел Дацюк попал в заявку команды во втором звене. Другой форвард Николай Прохоркин пропускает встречу.

После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу московского клуба.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

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