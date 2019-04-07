СКА – ЦСКА: Дацюк вернулся в состав, Прохоркин – вне заявки

СКА объявил состав на на шестой матч финальной серии Западной конференции против ЦСКА. Нападающий питерцев Павел Дацюк попал в заявку команды во втором звене. Другой форвард Николай Прохоркин пропускает встречу.
После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу московского клуба.
Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
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Шестой матч финала Запада.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 апреля 2019 г.
Вперед, наш СКА! #СКАЦСК pic.twitter.com/LxwCJtKOI8
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