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Сегодня, 22:05

6:2! СКА на своем льду победил ЦСКА в матче лидеров Западной конференции

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА на своем льду победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы выиграли со счетом 6:2.

В составе СКА голами отметились нападающие Михаил Воробьев, Никита Гусев, Захар Бардаков, Дамир Жафяров (дважды) и Дмитрий Яшкин.

Защитник Игорь Ожиганов сделал три голевые передачи.

У ЦСКА голы на счету нападающих Павла Карнаухова и Владисдлава Каменева.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн пропустил четыре гола в первом периоде и был заменен уже на 14-й минуте.

СКА набрал 56 очков и сохраняет лидерство в Западной конференции. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед подряд и команда идет на втором месте на Западе (47 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)

Голы: Воробьев — 8 (Гусев, Хайруллин), 0:28 — 1:0. Гусев — 6 (Хайруллин, Воробьев), 2:16 — 2:0. Бардаков — 4 (Ожиганов, Камалов), 7:20 — 3:0. Жафяров — 7 (Ожиганов, Глотов), 13:36 — 4:0. Жафяров — 8 (Яшкин, Ожиганов), 23:55 — 5:0. Карнаухов — 7 (Григоренко, Плотников), 26:46 — 5:1. Каменев — 13 (Мамин), 28:40 — 5:2. Яшкин — 18, 48:50 — 6:2.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (Шарыченков, 13:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (10+7+5) — 31 (5+19+7).

Судьи: Беляев, Наумов.

22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12378 зрителей.

ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Витязь 33 15 18 37
7 Спартак 34 15 19 35
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
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