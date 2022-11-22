6:2! СКА на своем льду победил ЦСКА в матче лидеров Западной конференции
СКА на своем льду победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы выиграли со счетом 6:2.
В составе СКА голами отметились нападающие Михаил Воробьев, Никита Гусев, Захар Бардаков, Дамир Жафяров (дважды) и Дмитрий Яшкин.
Защитник Игорь Ожиганов сделал три голевые передачи.
У ЦСКА голы на счету нападающих Павла Карнаухова и Владисдлава Каменева.
Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн пропустил четыре гола в первом периоде и был заменен уже на 14-й минуте.
СКА набрал 56 очков и сохраняет лидерство в Западной конференции. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед подряд и команда идет на втором месте на Западе (47 очков).
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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)
Голы: Воробьев — 8 (Гусев, Хайруллин), 0:28 — 1:0. Гусев — 6 (Хайруллин, Воробьев), 2:16 — 2:0. Бардаков — 4 (Ожиганов, Камалов), 7:20 — 3:0. Жафяров — 7 (Ожиганов, Глотов), 13:36 — 4:0. Жафяров — 8 (Яшкин, Ожиганов), 23:55 — 5:0. Карнаухов — 7 (Григоренко, Плотников), 26:46 — 5:1. Каменев — 13 (Мамин), 28:40 — 5:2. Яшкин — 18, 48:50 — 6:2.
Вратари: Николаев — Рейдеборн (Шарыченков, 13:36).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (10+7+5) — 31 (5+19+7).
Судьи: Беляев, Наумов.
22 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12378 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|31
|21
|10
|47
|3
|Торпедо
|33
|21
|12
|44
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|33
|18
|15
|41
|6
|Витязь
|33
|15
|18
|37
|7
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|8
|Динамо Мн
|34
|14
|20
|35
|9
|Северсталь
|33
|12
|21
|32
|10
|Куньлунь
|35
|12
|23
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|23.11
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -