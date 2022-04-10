СКА на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в пятом матче серии
СКА на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции. Питерцы выиграли со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились нападающий Александр Волков, Данила Моисеев и защитник Оскар Фантенберг.
У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.
Отметим, что в самом конце третьего периода СКА забил решающий гол в большинстве, когда на скамейке штрафников находился как раз Светлаков.
Счет в серии стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 12 апреля в Москве.
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Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Светлаков — 3 (Попов, Соркин), 11:34 — 0:1. Волков — 3 (Бардаков, Цицюра), 19:11 — 1:1. Светлаков — 4 (Киселевич, Окулов), 27:18 — 1:2. Моисеев — 2 (Фальковский), 37:33 — 2:2. Фантенберг — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 58:50 — 3:2.
Вратари: Юханссон (57:23 — 58:13) — Федотов (59:20).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 24 (9+6+9) — 22 (6+5+11).
Судьи: Бирин, Раводин.
10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12475 зрителей.
Счет в серии: 3-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|3 : 2