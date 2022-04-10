СКА на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в пятом матче серии

СКА на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции. Питерцы выиграли со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились нападающий Александр Волков, Данила Моисеев и защитник Оскар Фантенберг.

У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.

Отметим, что в самом конце третьего периода СКА забил решающий гол в большинстве, когда на скамейке штрафников находился как раз Светлаков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 12 апреля в Москве.

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Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Светлаков — 3 (Попов, Соркин), 11:34 — 0:1. Волков — 3 (Бардаков, Цицюра), 19:11 — 1:1. Светлаков — 4 (Киселевич, Окулов), 27:18 — 1:2. Моисеев — 2 (Фальковский), 37:33 — 2:2. Фантенберг — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 58:50 — 3:2.

Вратари: Юханссон (57:23 — 58:13) — Федотов (59:20).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 24 (9+6+9) — 22 (6+5+11).

Судьи: Бирин, Раводин.

10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12475 зрителей.

Счет в серии: 3-2.