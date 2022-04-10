СКА — ЦСКА: видеообзор пятого матча серии плей-офф

СКА дома со счетом 3:2 обыграл ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Волков, Данила Моисеев и Оскар Фантенберг. У ЦСКА дважды отличился Андрей Светлаков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Москве 12 апреля.