СКА — ЦСКА: видеообзор первого матча серии плей-офф
ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей отличились нападающие Максим Соркин, Александр Попов и Владислав Каменев. У хозяев шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко.
ЦСКА, не потерпевший ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
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7.04
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|1 : 3
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