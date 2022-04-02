СКА — ЦСКА: видеообзор первого матча серии плей-офф

ЦСКА обыграл СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились нападающие Максим Соркин, Александр Попов и Владислав Каменев. У хозяев шайбу забросил форвард Андрей Кузьменко.

ЦСКА, не потерпевший ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля.