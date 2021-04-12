ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА победил СКА (2:0) в шестом матче финала Западной конференции КХЛ. Команда серию выиграла со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Гагарина.

Шайбы забрасывали Максим Шалунов и Максим Сорокин. Второй финалист определится в противостоянии «Авангарда» и «Ак Барса». «Авангард» ведет в серии со счетом 3-2.

КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. Финал

Шестой матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шалунов — 10 (Лайпсик), 33:38 — 0:1. Соркин — 1 (Светлаков), 38:57 — 0:2.

Вратари: Хелльберг (56:09) — Юханссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+8+12) — 24 (13+7+4).

Судьи: Гашилов, Наумов.

12 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 9143 зрителя.