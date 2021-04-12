ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
21:47
ЦСКА победил СКА (2:0) в шестом матче финала Западной конференции КХЛ. Команда серию выиграла со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Гагарина.
Шайбы забрасывали Максим Шалунов и Максим Сорокин. Второй финалист определится в противостоянии «Авангарда» и «Ак Барса». «Авангард» ведет в серии со счетом 3-2.
КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. Финал
Шестой матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Шалунов — 10 (Лайпсик), 33:38 — 0:1. Соркин — 1 (Светлаков), 38:57 — 0:2.
Вратари: Хелльберг (56:09) — Юханссон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (9+8+12) — 24 (13+7+4).
Судьи: Гашилов, Наумов.
12 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 9143 зрителя.
Счет в серии: 2-4
83
Зачет
vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю