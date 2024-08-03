СКА близок к подписанию американца Тони Деанджело

Как стало известно «СЭ», американский защитник Тони Деанджело близок к подписанию контракта со СКА.

28-летний игрок в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.