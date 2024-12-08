СКА — «Барыс»: видеообзор матча

СКА дома обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

После 34 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Барыс» находится на 11-й строчке Восточной конференции с 21 баллом в 36 матчах.