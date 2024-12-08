СКА — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
СКА и «Барыс» проведут в КХЛ 8 декабря
СКА и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Матч начнется в 17.00 по московскому времени и пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.
В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также трансляция пройдет на канале «78» (в Санкт-Петербурге), в Казахстане матчи КХЛ показывает телеканал «Qazsport».
Ключевые события и результат игры СКА — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Перед этой игрой в регулярном чемпионате СКА в среду уступил московскому «Динамо» на своем льду (2:4), а «Барыс» в четверг проиграл «Северстали» в гостях (3:5).
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|ЦСКА
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|18
|14
|43
|5
|СКА
|33
|19
|14
|42
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|33
|19
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|17
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|6
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|17
|19
|39
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|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|31
|12
|19
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|11
|Барыс
|35
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|26
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|35
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21.12
|8.12
|10:30
|
Амур – Адмирал
|4 : 6
|8.12
|13:00
|
Торпедо – Лада
|3 : 2
|8.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|2 : 4
|8.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|8.12
|17:00
|
СКА – Барыс
|- : -
|8.12
|17:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|8.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|8.12
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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