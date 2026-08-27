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СКА — Барыс: счет и результат матча турнира имени Пучкова 27 августа 2026

СКА по буллитам победил «Барыс» на турнире имени Пучкова

Игнат Заздравин
Корреспондент

СКА одержал победу над «Барысом» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова — 2:1 Б.

В основное время у армейцев отличился Матвей Короткий. У астанинцев забил Всеволод Логвин. Победный буллит СККА реализовал Линус Вайссбак.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Астана) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Короткий — 1 (Недопекин), 27:49 — 1:0. Логвин — 1 (Данияр), 55:50 — 1:1.

Победный буллит: Вайссбак.

Вратари: Иванов — Шепард.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 20 (7+10+3+0) — 34 (12+11+9+2).

Судьи: Белов, Лазарев.

27 августа. Санкт-Петербург. СКА Арена. 4145 зрителей.

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