СКА со счетом 7:0 разгромил «Барыс», Плотников оформил хет-трик, Голдобин отдал четыре голевые передачи

СКА на домашнем льду победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:0.

Хет-трик у армейцев оформил Сергей Плотников. Еще по одной шайбе забросили Михаил Воробьев, Егор Савиков, Матвей Поляков и Матвей Короткий. Николай Голдобин сделал четыре голевые передачи, Скотт Уилсон — две.

Голкипер СКА Артемий Плешков отыграл на ноль, отразив 18 бросков по воротам.

СКА (71 очко) после 61 матча поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (47 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет десятым на «Востоке» после 62 игр.

В следующем матче СКА 5 марта на выезде сыграет с минским «Динамо». «Барыс» 7 марта в гостях встретится с «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Барыс

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