СКА и «Барыс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 2 марта. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры СКА — «Барыс» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Барыс

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести канал «78», а в Астане — Qazsport.

СКА набрал 69 очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26, а «Барыс» — 47 очков в 61 матче. 12 февраля СКА победил «Барыс» в Астане со счетом 5:0.

Матч СКА — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс