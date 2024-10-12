СКА сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 12 октября

СКА примет «Автомобилист» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 12 октября. Матч состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния СКА — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга набрала 17 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. Екатеринбургский клуб с 20-ю баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

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