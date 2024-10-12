СКА победил «Автомобилист», Кузнецов набрал два очка

СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Петербурге обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2.

В составе армейцев 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, по голу забили Михаил Григоренко, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, у Энтони Де Анжело две результативные передачи. У екатеринбургской команды отличились Брендэн Лайпсик и Брукс Мэйсек.

После этого матча СКА с 19 очками занимает третье место в Западной конференции, «Автомобилист» с 20 очками — на второй строчке «Востока».

В следующем матче петербуржцы сыграют 15 октября дома против «Нефтехимика», екатеринбургская команда 17 октября встретится на выезде с «Витязем».

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СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Кузнецов — 3 (бол., Деанджело), 2:13 — 1:0. Лайпсик — 4 (Меркли, Воробьев), 15:51 — 1:1. Мэйсек — 5 (бол., Да Коста, Эберт), 20:10 — 1:2. Плотников — 6 (бол., Григоренко, Деанджело), 42:46 — 2:2. Бардаков — 5, 43:51 — 3:2. Глотов — 5 (Грицюк, Зыков), 49:56 — 4:2. Грицюк — 5 (п.в., Никишин), 59:20 — 5:2.

Вратари: Заврагин — Аликин (56:30 — 59:20).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (6+11+11) — 37 (15+13+9).

Судьи: Беляев, Бондарь.

12 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».