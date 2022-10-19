СКА выиграл у «Автомобилиста» дома и одержал 18-ю победу в сезоне
СКА обыграл «Автомобилист» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев отличились Александр Никишин, Дмитрий Яшкин и Михаил Воробьев. Единственную шайбу гостей забросил Патрис Кормье.
СКА одержал 18-ю победу в сезоне-2022/23 и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 37 очками в 20 матчах. «Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Никишин — 3 (Галимов, Колтыгин), 2:57 — 1:0. Кормье — 2 (Трямкин, Василевский), 12:02 — 1:1. Яшкин — 9 (Хуснутдинов, Воробьев), 23:24 — 2:1. Воробьев — 6 (бол., Грант, Никишин), 50:00 — 3:1.
Вратари: Николаев — Бобков (57:18).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (13+12+11) — 31 (9+9+13).
Судьи: Наумов, Оленин.
19 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|19
|12
|7
|27
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Витязь
|20
|10
|10
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|20
|9
|11
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|18
|3
|15
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|19
|11
|8
|25
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|20.10
|12:00
|
Амур – Витязь
|- : -
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|20.10
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -