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Сегодня, 21:47

СКА выиграл у «Автомобилиста» дома и одержал 18-ю победу в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА

СКА обыграл «Автомобилист» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев отличились Александр Никишин, Дмитрий Яшкин и Михаил Воробьев. Единственную шайбу гостей забросил Патрис Кормье.

СКА одержал 18-ю победу в сезоне-2022/23 и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 37 очками в 20 матчах. «Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Никишин — 3 (Галимов, Колтыгин), 2:57 — 1:0. Кормье — 2 (Трямкин, Василевский), 12:02 — 1:1. Яшкин — 9 (Хуснутдинов, Воробьев), 23:24 — 2:1. Воробьев — 6 (бол., Грант, Никишин), 50:00 — 3:1.

Вратари: Николаев — Бобков (57:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (13+12+11) — 31 (9+9+13).

Судьи: Наумов, Оленин.

19 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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