«Автомобилист» выиграл первый матч в сезоне, прервав победную серию СКА

«Автомобилист» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Шайбы в составе победителей забросили Алексей Макеев, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Райан Спунер.

Екатеринбургский клуб выиграл первый матч в сезоне и прервал трехматчевую победную серию «армейцев».

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СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Макеев — 2 (мен.), 10:57 — 0:1. Мэйсек — 2, 15:44 — 0:2. Да Коста — 2 (Шумаков, Гуркин), 24:14 — 0:3. Хендемарк — 2 (бол., Марченко, Фальковский), 28:30 — 1:3. Бурдасов — 2 (Кузьменко, Кемппайнен), 44:20 — 2:3. Спунер — 1 (Принс, Мэйсек), 49:05 — 2:4.

Вратари: Самонов (Юханссон, 24:14, 56:25) — Шикин.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (12+10+12) — 16 (8+4+4).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

8 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».