СКА — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

СКА дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальной группе лиги в соцсети VK.

СКА одержало четвертую победу подряд — 11 очков и второе место в таблице Западной конференции. «Авангард» продлил серию поражений до пяти матчей — 7 очков и 8-е место в таблице «Востока».