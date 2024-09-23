СКА победил «Авангард», Хайруллин оформил ассистентский дубль

СКА дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У клуба из Санкт-Петербурга ассистентский дубль оформил Марат Хайруллин. Голы забили Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Валентин Зыков и Сергей Толчинский. У омичей шайбу забросил Алексей Макеев.

СКА одержало четвертую победу подряд — 11 очков и второе место в таблице Западной конференции. «Авангард» продлил серию поражений до пяти матчей — 7 очков и 8-е место в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Толчинский — 2 (Хайруллин), 11:00 — 1:0. Григоренко — 2 (Алистров, Галенюк), 15:55 — 2:0. Макеев — 1 (бол., Вей, Дитц), 21:18 — 2:1. Воробьев — 2 (Хайруллин, Никишин), 51:12 — 3:1. Зыков — 3 (Грицюк), 51:42 — 4:1.

Вратари: Плешков — Хомченко.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (14+10+11) — 27 (8+10+9).

Судьи: Беляев, Шувалов.

23 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12138 зрителей