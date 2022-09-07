Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

7 сентября, 21:58

СКА обыграл «Авангард» благодаря хет-трику Хайруллина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

СКА дома обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 4:1.

В составе хозяев хет-трик оформил Марат Хайруллин, еще один гол забил Михаил Воробьев.

У омичей единственную шайбу забил Алексей Береглазов.

СКА начал сезон-2022/23 КХЛ с трех побед подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками.. У «Авангарда» три поражения в трех матчах и последнее место на Востоке.

В следующем матче питерцы примут «Динамо» Москва 9 сентября. «Авангард» на выезде сыграет с «Автомобилистом» 11 сентября.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Хайруллин — 1 (бол., Ожиганов), 26:19 — 1:0. Воробьев — 1 (бол., Федоров, Никишин), 34:38 — 2:0. Хайруллин — 2 (Жафяров, Педан), 34:54 — 3:0. Береглазов — 1 (Брюквин, Шарипзянов), 52:13 — 3:1. Хайруллин — 3 (п.в., Бардаков), 58:30 — 4:1.

Вратари: Николаев — Галимов (57:53 — 58:30).

Штраф: 14 — 15.

Броски: 24 (4+14+6) — 34 (9+16+9).

Судьи: Акузовский, Бирин.

7 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
4
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче КХЛ

КХЛ: «Локомотив» обыграл «Нефтехимик», СКА победил «Авангард» и другие матчи 7 сентября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 3 3 0 6
2 Витязь 3 3 0 6
3 Спартак 3 3 0 6
4 СКА 3 3 0 6
5 Локомотив 3 2 1 4
6 Северсталь 3 2 1 4
7 ЦСКА 3 2 1 4
8 Динамо Мн 3 2 1 4
9 Куньлунь 3 1 2 3
10 Торпедо 2 1 1 2
11 Сочи 3 0 3 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Сибирь 3 2 1 4
3 Сал. Юлаев 3 1 2 3
4 Металлург 3 1 2 3
5 Ак Барс 2 1 1 2
6 Адмирал 3 1 2 2
7 Амур 3 1 2 2
8 Трактор 3 1 2 2
9 Нефтехимик 3 0 3 1
10 Барыс 3 0 3 1
11 Авангард 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
8.09 17:00
Металлург – Амур
 - : -
8.09 19:30
Ак Барс – Адмирал
 - : -
8.09 19:30
Торпедо – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости