СКА — «Амур: видеообзор матча

«Амур» победил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Домашний матч армейцев прошел в Хабаровске из-за загруженности Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Изначально игра должна была состояться на домашней арене СКА 5 января.

Победный буллит хабаровчан реализовал Алекс Броадхерст. В основное время у «Амура» отличились Кирилл Слепец, Ярослав Лихачев и Кирилл Петьков.

У СКА по одной шайбе забросили Джозеф Бландизи, Матвей Поляков и Марат Хайруллин.

СКА с 39 очками занимает седьмое место в Западной конференции. «Амур» прервал серию из шести поражений подряд и идет седьмым на «Востоке» — 32 очка.