СКА — «Амур: видеообзор матча
«Амур» победил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
Домашний матч армейцев прошел в Хабаровске из-за загруженности Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Изначально игра должна была состояться на домашней арене СКА 5 января.
Победный буллит хабаровчан реализовал Алекс Броадхерст. В основное время у «Амура» отличились Кирилл Слепец, Ярослав Лихачев и Кирилл Петьков.
У СКА по одной шайбе забросили Джозеф Бландизи, Матвей Поляков и Марат Хайруллин.
СКА с 39 очками занимает седьмое место в Западной конференции. «Амур» прервал серию из шести поражений подряд и идет седьмым на «Востоке» — 32 очка.
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|4
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|9
|8
|Шанхай Дрэгонс
|6
|4
|2
|8
|9
|Динамо Мн
|8
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|6
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|28.09
|16:30
|Авангард – Металлург Мг
|- : -
|28.09
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|Торпедо НН – Салават Юлаев
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|28.09
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