СКА — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

СКА выиграл у «Ак Барса» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла в «Ледовом дворце».

У СКА отличились Марат Хайруллин, Матвей Поляков и Сергей Плотников. Шайбы казанской на счету Александра Хмелевского и Митчелла Миллера.

СКА с 43 очками в 35 матчах занимает 6-е место в Западной конференции. «Ак Барс» идет на второй строчке в Восточной конференции — 50 очков в 38 играх.

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