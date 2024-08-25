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Сегодня, 15:15

СКА — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча турнира Пучкова

СКА и «Ак Барс» сыграют в турнире имени Пучкова 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК СКА.
Фото ХК СКА

СКА и «Ак Барс» сыграют в рамках турнира имени Николая Пучкова в воскресенье, 25 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ключевые события матча СКА — «Ак Барс» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видетрансляция всех игр турнира доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ХК СКА.

В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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