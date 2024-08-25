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Сегодня, 19:58

СКА в серии буллитов обыграл «Ак Барс» в турнире Пучкова

Алина Савинова
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СКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче на турнире имени Пучкова — 4:3 Б.

Голы казанского клуба в этой встрече забили Семен Терехов, Дмитрий Яшкин и Егор Коршков. У питерской команды в основное время дубль оформил Валентин Зыков и еще одну шайбу забросил Василий Глотов, который также реализовал победный буллит.

Перед матчем Евгений Кузнецов из СКА не пожал руку капитану казанцев Дмитрию Яшкину.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Терехов — 2 (Галимов, Лямкин), 12:17 — 0:1. Яшкин — 4 (Семенов), 18:21 — 0:2. Зыков — 1 (бол., Хайруллин), 29:26 — 1:2. Зыков — 2 (бол., Грицюк, Глотов), 39:44 — 2:2. Глотов — 1 (Зайцев), 47:46 — 3:2. Коршков — 1 (Петан, Юдин), 53:07 — 3:3.

Победный буллит: Глотов.

Вратари: Плешков — Билялов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 47 (17+18+12+0) — 44 (13+13+17+1).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10012 зрителей.

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