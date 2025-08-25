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СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу» на турнире Пучкова

Алина Савинова

СКА потерпел поражение от «Ак Барса» в матче на турнире имени Николая Пучкова — 2:3 ОТ. Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В основное время за питерскую команду голы забили Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. У казанцев отличились Артур Бровкин и Илья Сафонов. В овертайме шайбу забросил Артур Бровкин.

«Ак Барс» 26 августа сыграет на турнире Пучкова с «Автомобилистом», а СКА встретится с командой из Екатеринбурга на следующий день.

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1 Нефтехимик 5 4 1 9
2 Ак Барс 6 4 2 9
3 Металлург Мг 5 3 2 7
4 Барыс 4 3 1 6
5 Автомобилист 5 2 3 6
6 Авангард 4 3 1 6
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1 Локомотив 5 5 0 10
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3 Спартак 5 4 1 8
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