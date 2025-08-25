СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу» на турнире Пучкова

СКА потерпел поражение от «Ак Барса» в матче на турнире имени Николая Пучкова — 2:3 ОТ. Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В основное время за питерскую команду голы забили Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. У казанцев отличились Артур Бровкин и Илья Сафонов. В овертайме шайбу забросил Артур Бровкин.

«Ак Барс» 26 августа сыграет на турнире Пучкова с «Автомобилистом», а СКА встретится с командой из Екатеринбурга на следующий день.