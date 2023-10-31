СКА уступил «Ак Барсу» дома
«Ак Барс» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей отметились Никита Дыняк, Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий. У хозяев забивали Арсений Грицюк и Василий Глотов.
«Ак Барс» набрал 34 очка и занимает третьем место в турнирной таблице «Востока». У СКА 24 очка и 8-е место «Запада».
Казанцы 2 ноября сыграют на выезде с «Салаватом Юлаева». Питерцы 2-го числа примут «Авангард».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Голы: Дыняк — 3 (Лукоянов, Лямкин), 3:04 — 0:1. Грицюк — 7 (Чивилев, Пашнин), 10:49 — 1:1. Глотов — 5 (Пашнин, Рендулич), 19:50 — 2:1. Яшкин — 13, 26:02 — 2:2. Кагарлицкий — 6 (бол., Войнов, Свечников), 30:46 — 2:3.
Вратари: Плешков (58:34 — 59:49) — Билялов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 46 (14+18+14) — 21 (7+10+4).
Судьи: Беляев, Ромасько.
31 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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