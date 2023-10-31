СКА и «Ак Барс» во вторник, 31 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры СКА — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 24 очка и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Ак Барса» 32 балла, команда находится на 3-м месте Восточной конференции.

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