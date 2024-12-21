СКА — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
21 декабря на «СКА Арене» СКА принял «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев — 3:2 ОТ.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей
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|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
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24.12
25.12
26.12
|21.12
|13:30
|
Сибирь – Амур
|1 : 5
|21.12
|14:00
|
Трактор – Барыс
|3 : 2
|21.12
|16:00
|
Лада – Авангард
|4 : 3
|21.12
|17:00
|
СКА – Адмирал
|3 : 2 ОТ
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