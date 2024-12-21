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Сегодня, 20:25

СКА — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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21 декабря на «СКА Арене» СКА принял «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

ХК Адмирал
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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26.12
21.12 13:30
Сибирь – Амур
 1 : 5
21.12 14:00
Трактор – Барыс
 3 : 2
21.12 16:00
Лада – Авангард
 4 : 3
21.12 17:00
СКА – Адмирал
 3 : 2 ОТ
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