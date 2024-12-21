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Сегодня, 15:45

СКА — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК СКА, Telegram

СКА и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести местный канал «78».

С ключевыми событиями игры СКА — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ноябре, победу в той игре одержали «моряки» — 3:2Б.

СКА набрал 46 очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» провел 38 матчей и набрал 41 очко. 19 декабря СКА победил «Торпедо» (6:4), а «Адмирал» уступил московскому «Динамо» (2:4).

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 37 8 29 20
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