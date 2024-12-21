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Сегодня, 19:30

Гол Глотова в овертайме принес СКА победу над «Адмиралом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА в овертайме победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла на «СКА Арене».

В основное время у армейцев голы забили Иван Демидов и Данила Галенюк, у команды из Владивостока — Александр Шепелев и Даниил Гутик.

В первом периоде игрок «Адмирала» Дмитрий Завгородний не реализовал буллит, а в третьем периоде свой шанс не смог реализовать Евгений Кузнецов.

Победу СКА принес гол Василия Глотова в овертайме.

Команда Романа Ротенберга набрала 48 очков в 37 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Адмирал» (42 очка в 39 играх) находится на 6-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Шепелев — 1, 18:50 — 0:1. И. Демидов — 8 (Никишин, Воробьев), 25:12 — 1:1. Гутик — 12 (бол., Солянников, Шэн), 30:17 — 1:2. Галенюк — 2, 47:54 — 2:2. Глотов — 12 (Деанджело, Кузнецов), 60:38 — 3:2.

Нереализованные буллиты: Завгородний (Адмирал), 4:56 (Штанга), Кузнецов (СКА), 55:02 (Мимо).

Вратари: Заврагин — Мишуров.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 38 (8+18+11+1) — 23 (10+6+7+0).

Судьи: Кулаков, Светилов.

21 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Василий Глотов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
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3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 36 22 14 44
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