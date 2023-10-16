СКА разгромил «Адмирал» со счетом 5:0
СКА разгромил «Адмирал» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:0.
В составе питерцев 3 (0+3) очка набрал форвард Владимир Алистров.
«Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Кадейкин — 1 (бол., Алистров, Сапего), 16:28 — 1:0. Рендулич — 12 (Алистров, Никишин), 20:19 — 2:0. Никишин — 4 (Воробьев, Алистров), 23:47 — 3:0. Синяткин — 1 (Грицюк, Глотов), 42:20 — 4:0. Грицюк — 4 (бол., Воробьев, Гальченюк), 50:29 — 5:0.
Вратари: Плешков — Хомченко.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (10+16+11) — 31 (14+7+10).
Судьи: Гофман, Лазарев.
16 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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Лада – Нефтехимик
|0 : 4
|16.10
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|0 : 4
|16.10
|19:30
|
СКА – Адмирал
|5 : 0
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|
ЦСКА – Куньлунь РС
|7 : 0
|16.10
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|
Динамо М – Сибирь
|2 : 1
|16.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
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