СКА — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге 16 октября 2023. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Видео лучших моментов матча СКА — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Питерская команда одержала четвертую победу в пяти последних матчах.

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