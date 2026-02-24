СКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ
СКА и «Адмирал» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
СКА и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 февраля. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры СКА — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ ТВ». В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести канал «78».
Обе команды провели по 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, СКА набрал 67 очков, а «Адмирал» — 41 очко. Предыдущая встреча команд состоялась в декабре 2025 года и завершилась победой СКА со счетом 3:1.
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|1
|0
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|1
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|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
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|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
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|1
|0
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8.09
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11.09
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|4 : 2
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -
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