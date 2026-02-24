СКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

СКА и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 февраля. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры СКА — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 февраля, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Адмирал

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ ТВ». В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести канал «78».

Обе команды провели по 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, СКА набрал 67 очков, а «Адмирал» — 41 очко. Предыдущая встреча команд состоялась в декабре 2025 года и завершилась победой СКА со счетом 3:1.

Матч СКА — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс