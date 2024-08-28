Сизов после обмена из «Торпедо» в «Металлург» может перейти в «Динамо»

«Торпедо» обменяло защитника Антона Сизова в «Металлург» на денежную компенсацию.

Как стало известно «СЭ», сумма компенсации составила 5 миллионов рублей. При этом, по нашей информации, Сизов в ближайшее время может быть обменян из «Металлурга» в московское «Динамо».

В прошлом сезоне 29-летний защитник провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и отдал 12 результативных передач.