КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сизов из «Северстали» подрался с канадцем Липоном из рижского «Динамо»

22:01
Теги:

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и рижского «Динамо» (4:2) произошла драка.

Форвард гостей Джей Си Липон вступился за партнера, против которого жесткий силовой прием провел защитник Антон Сизов.

Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, а Липон также был наказан двухминутным удалением как зачинщик драки, а также 10-минутным дисциплинарным штрафом.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир