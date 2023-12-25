Сиваков: «В детстве смотрел Ковальчука по телевизору, а теперь играю в одной пятерке — это дорогого стоит»
Защитник «Спартака» Егор Савиков поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).
— Не было сложно, мы понимали, что это неудобный для нас соперник, — приводит слова Савикова Metaratings.ru. — Много проигрываем, возможно, из-за недонастроя. Главный тренер сказал, что нужно настраиваться. Вышли, хорошо провели первый период и уверенно довели матч до победы.
— Был ли акцент, что это последний домашний матч в этом году?
— Конечно, хочется радовать наших болельщиков победами. Но такого акцента не было, конечно. Хочется побеждать всегда, особенно дома.
— Как восприняли подписание Ковальчука и какие впечатления от его дебюта?
— Хорошо восприняли! Это большое усиление для нас. Хороший дебют, Илья — молодец! В детстве смотрел его по телевизору, а теперь играю в одной пятерке — это дорогого стоит. Хочется отдавать ему передачи, чтобы он больше забивал. Это мастер. Хороший атакующий игрок, классный бросок — это плюс для нашего большинства. Пара матчей — и наладится химия в большинстве, для команды будет только лучше.
Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.
В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -