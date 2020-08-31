Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с переездом «Куньлуня» в Мытищи.

— Ситуация находится в стадии разрешения, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — В ближайшие дни иностранные игроки, персонал клуба смогут получить российскую визу. Да, команда, по сути, начнет сезон с листа, но все стороны сделали все от них зависящее, чтобы ускорить процесс оформления документов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Министерство спорта России, Аппарат Правительства, которые помогают нам на протяжении всего межсезонья.

Арена в Мытищах проинспектирована и ведется подготовка к домашним матчам в середине сентября.

У «Куньлуня» профессиональный тренерский штаб, команда сможет достойно выступить в чемпионате.