Синицын перешел из "Лады" в "Спартак"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Дмитрием Синицыным. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Синицын является воспитанником московского "Динамо", а минувший сезон провел в составе "Лады". На его счету 42 матча и 8 голевых передач за тольяттинский клуб. Всего в КХЛ – 70 матчей и 10 передач.