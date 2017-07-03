Синицын перешел из "Лады" в "Спартак"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Дмитрием Синицыным. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Синицын является воспитанником московского "Динамо", а минувший сезон провел в составе "Лады". На его счету 42 матча и 8 голевых передач за тольяттинский клуб. Всего в КХЛ – 70 матчей и 10 передач.
Дмитрий Синицын продолжит карьеру в "Спартаке". Соглашение с 23-летним игроком обороны рассчитано на два года. pic.twitter.com/dHGbJz6dGO– Спартак Москва (@spartak_hc) 3 июля 2017 г.