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Сегодня, 15:05

Симашев отреагировал на второе подряд поражение «Локомотива» в КХЛ

Камила Абдурахманова
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Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Самый главный позитив из матча против «Динамо», что проявили характер и играли до конца. Видимо, у нас такой период, когда шайба не идет, нужно пройти через это. Значит, в следующей игре нанесем 30 бросков и забьем. Как в раздевалке переживаем два подряд поражения по 0:3? Нормально все, что нам это вспоминать. Сделаем работу над ошибками перед следующим матчем», — сказал Симашев Legalbet.ru

Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате и с 41 очком занимает третью позицию в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив», проиграв второй матч подряд со счетом 0:3, остается лидером Западной конференции с 52 баллами.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата московское «Динамо» проведет 28 ноября против ЦСКА. В тот же день ярославский «Локомотив» примет челябинский «Трактор».

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Дмитрий Симашев
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