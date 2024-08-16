Силантьев оценил шансы «Металлурга» на второй Кубок Гагарина подряд

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал результаты предсезонных матчей с «Витязем» (4:6) и «Автомобилистом» (2:4) и шансы команды на Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

— Как оцените первые предсезонные матчи с «Витязем» и «Автомобилистом»?

— Много сумбура. Вроде недавно закончили прошлый сезон, но сейчас все начинается заново. Стараемся больше внимания уделять тактике. На играх выполняем тренерское задание. Это плановая подготовка. Главное, чтобы в сезон вошли без травм и все понимали, что надо делать.

— В «Металлурге» несколько новичков, в то же время Никита Гребенкин и Максим Карпов — важные игроки прошлого сезона — покинули клуб. Есть уверенность, что получится повторить чемпионство?

— Мы все и живем ради этого. У нас есть общая цель. Все мы знаем, чего хотим. Будет тяжело, но мы будем каждый день работать, выполнять все, что требуется, выходить на каждый матч свежими и не думать ни о чем, кроме игры.