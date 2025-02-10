Силантьев: «Каждый на Матче звезд по-своему звезда в нашем хоккейном бизнесе»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев поделился впечатлениями от участия в Матче звезд КХЛ.

— Кого-то одного выделить не могу, — приводит слова Силантьева Legalbet. — Здесь каждый человек по-своему звезда в нашем хоккейном бизнесе. За каждым интересно наблюдать, слушать, разговаривать. Все открытые, общительные. Я получаю удовольствие.

— Кого еще из «Магнитки» можно было бы пригласить?

— Всю команду!

— Отдельный дивизион сделать?

— Конечно! А почему нет? Было бы классно, я бы взял всю команду.

— Против кого из защитников тебе сложнее всего играть в КХЛ?

— Ну против Трямкина тяжело играть из-за того что он массивный и тяжелый. А на свободном льду полегче, потому что он чуть медленнее, менее поворотлив. Но есть много защитников, которые не прям большие, а средненькие, хорошо катаются, хорошо владеют клюшкой. Против таких сложно играть.

Матч звезд КХЛ прошел в Новосибирске с 8 по 9 февраля. Дивизион Чернышева обыграл в финале дивизион Боброва и стал победителем. В матче за третье место дивизион Тарасова победил дивизион Харламова.