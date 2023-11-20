Силаев рассказал про забавный случай из школьного обучения

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал про забавный случай из школьного обучения.

— У меня такой случай был, что Игорь Николаевич вызвал к себе директора школы и классного руководителя.

— Ничего себе.

— Да. Пригласил поговорить насчет меня, ему принесли табель оценок, а у меня там очень замечательные оценки были.

— В кавычках?

— В кавычках. Мне очень стало стыдно за это. Они сначала без меня поговорили, а потом я подъехал. Обсудили некоторые моменты, — цитирует Sport24.