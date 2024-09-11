Сикьюра: «Шабанов — готовый игрок НХЛ»
Нападающий «Трактора» Дилан Сикьюра в интервью «СЭ» рассказал, считает ли партнера по команде Максима Шабанова игроком, готовым выступать в НХЛ.
— Вы сыграли на предсезонке два матча играл в звене с Шабановым и Ткачевым. Насколько за ними тяжело поспевать, учитывая их скорость?
— Мы неплохо смотрелись вместе. Я говорил на этот счет с Беном, и он посчитал, что мне будет комфортнее в другом сочетании. У Шабанова и Ткачева очень хорошая «химия». Они знают, как нужно использовать лучшие качества друг друга. Если нас снова воссоединят, буду делать все, чтобы они доверяли мне еще больше, и помогать им создавать моменты. При этом мне вполне удобно было играть в тройке с Тертышным и Кадейкиным. В целом мне непринципиально, с кем выходить. Всегда стараюсь делать все, чтобы вписаться в любое сочетание.
— Шабанов — готовый игрок уровня НХЛ?
— Думаю, да. Однако многое будет зависеть от того, как быстро он сможет адаптировать к североамериканскому хоккею и местным площадкам.
В нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 23-летний Шабанов провел три матча за «Трактор», набрав 3 (1+2) очка.
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