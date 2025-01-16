Сикьюра: «В «Динамо» меня не нагружают»
Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2).
— Хорошая игра. Я не думаю, что мы играли идеально, но считаю, что мы смогли полностью переиграть нашего соперника. Спасибо большое нашему вратарю. Сегодня он выступил хорошо, и это помогло нам победить.
— Как проходит ваша адаптация в московском «Динамо»?
— Адаптация прошла хорошо. Тренеры не перегружают меня информацией, и в принципе особо не нагружают меня. Это очень приятно. Мне просто дают выйти на лед и показывать свою игру.
— Как вам Москва?
— Мне очень нравится в Москве. Москва — прекрасный, красивый и удивительный для меня город, — рассказал Сикьюра Legalbet.ru.
В конце декабря 2024 года «Динамо» подписало контракт с Сикьюрой, который до этого выступал за «Трактор». Для 29-летнего форварда этот сезон стал первым в КХЛ. Он сыграл 33 матча и набрал 19 (6+13) очков. В НХЛ он провел 60 игр за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо», набрав 17 очков.
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|Лада
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|Нефтехимик
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|14
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|40
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|Амур
|46
|10
|36
|25
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|10
|37
|25
|16.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
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|18:00
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Лада – Торпедо
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|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -