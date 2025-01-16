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Сегодня, 19:52

Сикьюра: «В «Динамо» меня не нагружают»

Камила Абдурахманова
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Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2).

— Хорошая игра. Я не думаю, что мы играли идеально, но считаю, что мы смогли полностью переиграть нашего соперника. Спасибо большое нашему вратарю. Сегодня он выступил хорошо, и это помогло нам победить.

— Как проходит ваша адаптация в московском «Динамо»?

— Адаптация прошла хорошо. Тренеры не перегружают меня информацией, и в принципе особо не нагружают меня. Это очень приятно. Мне просто дают выйти на лед и показывать свою игру.

— Как вам Москва?

— Мне очень нравится в Москве. Москва — прекрасный, красивый и удивительный для меня город, — рассказал Сикьюра Legalbet.ru.

В конце декабря 2024 года «Динамо» подписало контракт с Сикьюрой, который до этого выступал за «Трактор». Для 29-летнего форварда этот сезон стал первым в КХЛ. Он сыграл 33 матча и набрал 19 (6+13) очков. В НХЛ он провел 60 игр за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо», набрав 17 очков.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дилан Сикьюра
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