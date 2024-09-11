Нападающий «Трактора» Сикьюра: «Возможно, стоило приехать в КХЛ раньше»
Нападающий «Трактора» Дилан Сикьюра в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в «Авангард» в 2022 году.
— Волков сказал, что хотел подписать вас в «Авангард» еще пару лет назад. Что тогда не сложилось?
— Забавно, но мне кажется, когда мы стали вести переговоры с «Трактором», то я не сразу понял, что это именно тот Алексей Волков, с которым мы общались несколько лет назад по поводу переезда в Омск. На тот момент я провел очень сильный сезоне в АХЛ и считал, что у меня есть прекрасная возможность стать игроком основы в НХЛ. Россия изначально была запасным вариантом. Получилось как получилось. Очень рад, что начинаю свою кахаэловскую главу именно в «Тракторе». Возможно, мне стоило принять решение о переезде в КХЛ чуть раньше.
— Тогда Волков рассматривал вас в качестве центрального. Обсуждали с Гру вариант с потенциальным возвращением в центр?
— У меня некоторое время не было четкой позиции в атаке. С 16 до 19 лет я играл центра, но в колледже и профессиональном хоккее меня практически все время использовали на фланге. В том же «Колорадо» я провел в центре всего пару матчей. Скажу так: я открыт к возвращению туда и новому опыту. Однако не думаю, что меня будут использовать на этой позиции.
Сикьюра подписал однолетний контракт с «Трактором» в июне этого года. В сезоне-2023/24 канадец выступал за шведский «Шеллефтео», в котором провел 49 встреч и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|6
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|7
|СКА
|3
|1
|2
|3
|8
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|2 : 3 Б
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|5 : 3
|11.09
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -