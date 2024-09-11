Нападающий «Трактора» Сикьюра: «Возможно, стоило приехать в КХЛ раньше»

Нападающий «Трактора» Дилан Сикьюра в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в «Авангард» в 2022 году.

— Волков сказал, что хотел подписать вас в «Авангард» еще пару лет назад. Что тогда не сложилось?

— Забавно, но мне кажется, когда мы стали вести переговоры с «Трактором», то я не сразу понял, что это именно тот Алексей Волков, с которым мы общались несколько лет назад по поводу переезда в Омск. На тот момент я провел очень сильный сезоне в АХЛ и считал, что у меня есть прекрасная возможность стать игроком основы в НХЛ. Россия изначально была запасным вариантом. Получилось как получилось. Очень рад, что начинаю свою кахаэловскую главу именно в «Тракторе». Возможно, мне стоило принять решение о переезде в КХЛ чуть раньше.

— Тогда Волков рассматривал вас в качестве центрального. Обсуждали с Гру вариант с потенциальным возвращением в центр?

— У меня некоторое время не было четкой позиции в атаке. С 16 до 19 лет я играл центра, но в колледже и профессиональном хоккее меня практически все время использовали на фланге. В том же «Колорадо» я провел в центре всего пару матчей. Скажу так: я открыт к возвращению туда и новому опыту. Однако не думаю, что меня будут использовать на этой позиции.

Сикьюра подписал однолетний контракт с «Трактором» в июне этого года. В сезоне-2023/24 канадец выступал за шведский «Шеллефтео», в котором провел 49 встреч и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».